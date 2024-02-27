Дуда заявил, что страны НАТО готовят существенные поставки боеприпасов на Украину

Страны НАТО готовят существенные поставки боеприпасов на Украину . Об этом, как информирует РИА Новости , заявил президент Польши Анджей Дуда .

«Я рассчитываю, что в ближайшее время это удастся материализовать и Украина получит конкретную поддержку», — сказал он.

При этом, по его словам, в НАТО не принимали решений об отправке военных на Украину.