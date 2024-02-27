Дуда заявил, что страны НАТО готовят существенные поставки боеприпасов на Украину
Страны НАТО готовят существенные поставки боеприпасов на Украину. Об этом, как информирует РИА Новости, заявил президент Польши Анджей Дуда.
«Я рассчитываю, что в ближайшее время это удастся материализовать и Украина получит конкретную поддержку», — сказал он.
Также Дуда заявил, что страны НАТО обсуждают передачу Киеву современных ракетных технологий.
При этом, по его словам, в НАТО не принимали решений об отправке военных на Украину.