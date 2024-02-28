БПЛА самолетного типа уничтожен над территорией Белгородской области

БПЛА самолётного типа уничтожен над территорией Белгородской области
Над территорией Белгородской области дежурными средствами ПВО был уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат самолётного типа.
Об этом сообщили в Минобороны России.
«Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — заявили в ведомстве.
Ранее средства ПВО уничтожили три беспилотника ВСУ над Белгородской областью.