Пушилин рассказал о планах по восстановлению Авдеевки

«Это должно быть обусловлено и восстановлением предприятий, потому что просто восстанавливать жилье без привязки к детским садам, больницам, предприятиям, которые будут создавать рабочие места - это нецелесообразно. У нас есть примеры Мариуполя и Волновахи, где мы видим результат, но есть и освобожденные города, где еще не удалось приступить к реальной работе», - заявил Пушилин.