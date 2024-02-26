$92.63-0.12100.18-0.26
Войти в почту

Киев эвакуировал госучреждения из Купянска из-за наступления сил России

Киев эвакуировал своих чиновников из госучреждений в Купянске Харьковской области, из-за наступления российских военнослужащих на этом участке фронта. Об этом ТАСС сообщил координатор по межпарламентским связям с парламентом Луганской народной республики (ЛНР), депутат Госдумы Виктор Водолацкий.

Киев эвакуировал госучреждения из Купянска из-за наступления сил России
© РИА Новости

По его словам, «начинается паника и в Харькове», в районе Синьковки и Песчаного на харьковском направлении идут бои. Российские войска отодвигают силы 22-й, 26-й, 32-й и 57-й десантных и механизированных бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Российские военные впервые уничтожили шведскую САУ Archer

При этом, указал Водолацкий, эти бригады ВСУ несут «огромные потери» личного состава, однако главком ВСУ Александр Сырский продолжает приказывать им «контрнаступать».

Ранее военный эксперт Евгений Норин рассказал, что Вооруженные силы России будут продолжать атаки на нескольких направлениях после взятия под контроль Авдеевки. Среди них он перечислил Работино в Запорожской области, Купянск в Харьковской, окрестности Артемовска (Бахмута).

Военные новости
Александр Сырский
Евгений Норин
Виктор Водолацкий
Госдума
Киев
Купянск
Россия
Харьков
Главные новости
Больше новостей
Lenta.ru: главные новости