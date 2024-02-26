Киев эвакуировал госучреждения из Купянска из-за наступления сил России

Киев эвакуировал своих чиновников из госучреждений в Купянске Харьковской области, из-за наступления российских военнослужащих на этом участке фронта. Об этом ТАСС сообщил координатор по межпарламентским связям с парламентом Луганской народной республики (ЛНР), депутат Госдумы Виктор Водолацкий.

По его словам, «начинается паника и в Харькове», в районе Синьковки и Песчаного на харьковском направлении идут бои. Российские войска отодвигают силы 22-й, 26-й, 32-й и 57-й десантных и механизированных бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ).

При этом, указал Водолацкий, эти бригады ВСУ несут «огромные потери» личного состава, однако главком ВСУ Александр Сырский продолжает приказывать им «контрнаступать».