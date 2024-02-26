Генсек НАТО усмотрел вину США в сдаче Авдеевки Украиной

«Несмотря на значительную поддержку от Канады и европейских союзников, помощь США жизненно необходима для Украины <…> отсутствие решения от США уже оказало эффект на поле боя. Они ограничивают количество боеприпасов, которые получают военные на линиях фронта, это значительно усложняет украинцам защиту страны. Мы увидели последствия у Авдеевки, которую украинские войска сдали», — сказал Столтенберг в эфире телеканала CNN.