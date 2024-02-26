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Генсек НАТО усмотрел вину США в сдаче Авдеевки Украиной

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг посчитал, что ВСУ сдали Авдеевку по вине США. Он выразил озабоченность по поводу задержек в одобрении новой военной помощи Украине, отметив, что это повлияло на ситуацию на поле боя.

Генсек НАТО усмотрел вину США в сдаче Авдеевки Украиной
© globallookpress.com

«Несмотря на значительную поддержку от Канады и европейских союзников, помощь США жизненно необходима для Украины <…> отсутствие решения от США уже оказало эффект на поле боя. Они ограничивают количество боеприпасов, которые получают военные на линиях фронта, это значительно усложняет украинцам защиту страны. Мы увидели последствия у Авдеевки, которую украинские войска сдали», — сказал Столтенберг в эфире телеканала CNN.

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Столтенберг также выразил надежду на поддержку со стороны Конгресса США в вопросе выделения дополнительной помощи Украине. Он подчеркнул, что многие американские официальные лица заверили его в наличии большинства в Конгрессе, готового поддержать выделение необходимых пакетов помощи.

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