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ХАМАС изучает французское предложение о перемирии в секторе Газа на 40 дней

ХАМАС изучает предложение Франции о перемирии в секторе Газа на 40 дней в обмен на обмен заложниками. Об этом пишет Reuters.

ХАМАС изучает предложение Франции о перемирии в Газе на 40 дней
© globallookpress.com

До этого Израиль анонсировал поездку делегации в Катар для обсуждения сделки с ХАМАС.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда тысячи вооруженных сторонников движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа. В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Целью ответной операции Израиля стало отражение атаки, освобождение свыше 200 заложников, в том числе иностранных, и уничтожение ХАМАС. В рамках достижения этой цели Израиль с первого дня операции осуществлял массированные ракетные обстрелы сектора Газа. При этом совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор.

27 октября Израиль объявил о «расширении» наземной операции в Газе. 5 ноября в рамках наземной операции силы ЦАХАЛ окружили город Газа и отрезали его от снабжения. 5 декабря ЦАХАЛ начал третью часть наземной операции в секторе Газа и окружил город Хан-Юнис на юге сектора.

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