ХАМАС изучает предложение Франции о перемирии в Газе на 40 дней

ХАМАС изучает предложение Франции о перемирии в секторе Газа на 40 дней в обмен на обмен заложниками. Об этом пишет Reuters.

До этого Израиль анонсировал поездку делегации в Катар для обсуждения сделки с ХАМАС.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда тысячи вооруженных сторонников движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа. В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Целью ответной операции Израиля стало отражение атаки, освобождение свыше 200 заложников, в том числе иностранных, и уничтожение ХАМАС. В рамках достижения этой цели Израиль с первого дня операции осуществлял массированные ракетные обстрелы сектора Газа. При этом совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор.