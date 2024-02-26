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Российские военные впервые уничтожили шведскую САУ Archer

Российские военные впервые уничтожили в зоне СВО шведскую САУ Archer. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Источник уточняет, что САУ была уничтожена в результате удара российского дрона «Ланцет». При этом, всего в распоряжении ВСУ находится 8 подобных самоходных артиллерийских установок.

Отметим, что в Минобороны России пока официально не подтвердили эту информацию.

Ранее российские военные впервые уничтожили бронемашину на основе танка M1 Abrams.

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