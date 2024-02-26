Страны ЕС и НАТО хотят направить своих военных на Украину

Некоторые страны Евросоюза и НАТО рассматривают возможность направить своих военных на Украину на основе двусторонних договорённостей, сообщил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

По словам политика, для него проходящая 26 февраля встреча в Париже является подтверждением того, что стратегия Запада на Украине провалилась.

«Я хочу быть к нему (совещанию) конструктивно подготовлен, несмотря на то, что от тем, о которых мы говорили, идёт мороз по коже. Из этих тезисов следует, что группа стран НАТО и ЕС обдумывают, что на базе двусторонних соглашений отправят на Украину своих военных», — цитирует Фицо РИА Новости.

Премьер Словакии ранее заявил, что Россия не заинтересована в третьей мировой войне, а конфликт на Украине мог быть урегулирован в самом начале, если бы некто не отговорил от этого украинцев. Фицо добавил, что Запад, возможно, идёт к принятию наихудшего решения в связи с Украиной.