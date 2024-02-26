Жена депутата Госдумы ушла на СВО добровольцем

Депутат законодательного собрания Челябинской области Елена Колесникова, являющаяся супругой депутата Госдумы Олега Колесникова, ушла добровольцем на СВО, сообщает Ura.Ru.

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Агентство ссылается на региональный парламент, где подтвердили, что женщина действительно подписала контракт.

«Мы проверили документы, юридических препятствий нет», - отметил спикер заксобрания Челябинской Олег Гербер.

Уточняется, что депутат Колесников отправился в зону СВО осенью 2022 года, после объявления в РФ частичной мобилизации. После истечения срока первоначального контракта ему разрешили остаться на фронте.