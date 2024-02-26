Герасимов посетил командный пункт в зоне СВО

«Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил РФ на командном пункте заслушал доклад командующего 58-й общевойсковой армии об обстановке в зоне ответственности армии и порядке дальнейших действий объединения», — сказано в сообщение Министерства обороны.



«58-я армия никогда не подводила, и в боях на Северном Кавказе, и здесь. И так она вообще армия номер один», — сказал Герасимов, выступая перед военнослужащими.