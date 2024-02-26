Герасимов посетил командный пункт в зоне СВО

Герасимов посетил командный пункт 58-й общевойсковой армии ЮВО в зоне СВО
Начальник Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов посетил командный пункт 58-й общевойсковой армии Южного военного округа в зоне спецоперации и вручил ордена Мужества, медали «За отвагу» и «За храбрость» отличившимся военнослужащим.
«Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил РФ на командном пункте заслушал доклад командующего 58-й общевойсковой армии об обстановке в зоне ответственности армии и порядке дальнейших действий объединения», — сказано в сообщение Министерства обороны.
«58-я армия никогда не подводила, и в боях на Северном Кавказе, и здесь. И так она вообще армия номер один», — сказал Герасимов, выступая перед военнослужащими.
Начальник Генштаба поздравил их с заслуженными наградами за мужество и пожелал им живыми и невредимыми вернуться домой.
«Поэтому берегите себя, успехов вам», — добавил он.
23 февраля министр обороны Сергей Шойгу в штабе объединённой группировки российских войск вручил государственные награды участникам спецоперации.