Спецоперация на Украине 26 февраля: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 26 февраля 2024 года.

Полковник СБУ Стариков сообщил, что Россия продолжает активно давить оборону ВСУ

Российские военные продолжают активно продавливать оборону Украины на всей линии фронта, сообщает «Федерал пресс» со ссылкой на экс-полковника СБУ Олега Старикова.

«В результате они будут дальше и дальше давить оборону ВСУ», – заявил он.

Это приведет к тактическому, а затем и к оперативному кризису Вооруженных сил Украины. Под давлением ВС России фронт на Украине рухнет, указал Стариков.

СЦКК: украинские войска за сутки 26 раз обстреляли территорию ДНР

Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки 26 раз обстреляли территорию ДНР, сообщает RT.

Было выпущено 99 боеприпасов.

Шесть обстрелов было зарегистрировано на Донецком направлении, 20 обстрелов — на Горловском направлении.

Риттер сообщил, за кем Россия охотится в зоне СВО

Военные России охотятся в зоне спецоперации за операторами дронов Вооруженных сил Украины, сообщает «Свободная пресса» со ссылкой на заявление бывшего разведчика ВС США Скотта Риттера.

«Лучший способ остановить эти дроны — ликвидировать людей, которые ими управляют. И русские уничтожили этих людей», — заявил он.