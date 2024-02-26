В Закарпатской области работники Хустского территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) отправили служить мужчину с параличом, предварительно избив его. Об этом пишет издание «Страна» со ссылкой на местные СМИ.

Некий Александр Мартыненко переехал из Киевской области работать на релоцированном предприятии. Он пропал 20 января и вышел на связь лишь месяц спустя.

Мобилизованный рассказал, что его похитили сотрудники ТЦК и сейчас он находится в учебном полку. Он пожаловался, что в военкомате его избили, отобрали документы и мобильный телефон. Затем он прошел формальную медкомиссию, которая заключалась в заборе крови из пальца. Он был призван здоровым, несмотря на подтвержденный паралич правой руки и правой части лица.

20 февраля советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин рассказал, что переход Авдеевки под контроль Российской армии приведет к тому, что украинцы начнут активнее противостоять насильственной мобилизации.

«Думаю, жители вообще уже теперь просто будут уничтожать военкомов», — заявил он.