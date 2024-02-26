Стало известно, когда РФ может выпустить боевой самолет шестого поколения

К 2050 году в России может появиться боевой самолет шестого поколения, об этом в колонке для ТАСС написал научный руководитель Государственного научно-исследовательского института авиационных систем, академик РАН Евгений Федосов. Он добавил, что сейчас ведется обмен мнениям с военными относительно его концепции.

В настоящее время мы размышляем над концепцией самолета шестого поколения, ведем поисковые исследования, обмениваемся мнениями с военными специалистами. Такой самолет должен появиться где-то к 2050 году, но уже сейчас нужно понимать, какими станут вооруженные конфликты будущего, — уточнил ученый.

Рассуждая на тему проектирования, Федосов допустил, что дальнейшее следование логике усложнения будет порочной практикой. Он пояснил, что из поколения в поколение боевые самолеты усложняются, в результате чего становятся тяжелее. Академик подчеркнул, что чем самолет крупнее и тяжелее, тем он дороже.