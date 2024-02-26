СМИ сообщили о новой серии взрывов в Харькове

Новая серия взрывов была заифксирована в Харькове, об этом сообщает украинское издание «Общественное». Подробности случившегося не приводятся. Местные власти ситуацию также не комментировали.

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Кроме того, согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в течение ночи воздушная тревога объявлялась в Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях.

Ранее о взрывах заявил мэр города Игорь Терехов. Он призвал граждан быть осторожными. Отмечалось, что взрывы прогремели сразу после объявления тревоги.

Кроме того, издание «Общественное» информировало, что взрывы были зафиксированы в пригороде Днепра. Подробностей случившегося не уточнялись.