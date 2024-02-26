Появились подробности о входе российских военных в Работино

Российские силы зашли в южную часть села Работино Запорожской области, населенный пункт находится под их огневым контролем. Об этом ТАСС сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По его словам, части Вооруженных сил Украины (ВСУ) продолжают удерживать позиции на севере села. Большая часть населенного пункта пока находится в серой зоне, то есть по факту никем не контролируется, сказал Рогов.

О вхождении российских частей в Работино вечером 25 февраля сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. По его словам, ВСУ потеряли при обороне села «тысячи жизней и огромное количество техники».