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В Минобороны РФ сообщили об уничтожении двух авиаракет ВСУ над Черным морем

Российские средства ПВО уничтожили две украинские авиационные ракеты над акваторией Черного моря, предотвратив очередную попытку Киева атаковать объекты на территории РФ. Об этом сообщили в Минобороны России.

ВС РФ сбили над Черным морем две украинские управляемые ракеты
© ТАСС

"25 февраля текущего года около 19:00 мск пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением двух авиационных управляемых ракет по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинские ракеты уничтожены над акваторией Черного моря", - отметили в оборонном ведомстве.

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