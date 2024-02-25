ВС РФ сбили над Черным морем две украинские управляемые ракеты

Российские средства ПВО уничтожили две украинские авиационные ракеты над акваторией Черного моря, предотвратив очередную попытку Киева атаковать объекты на территории РФ . Об этом сообщили в Минобороны России .

"25 февраля текущего года около 19:00 мск пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением двух авиационных управляемых ракет по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинские ракеты уничтожены над акваторией Черного моря", - отметили в оборонном ведомстве.