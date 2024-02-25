Зеленский утверждает, что потери ВСУ составили 31 тыс. человек

Зеленский впервые озвучил потери ВСУ
По утверждению Зеленского, с начала военной операции России на Украине погибла 31 тысяча украинских военных. Об этом он сказал на пресс-конференции в Киеве, сообщает ТАСС.
«31 тысяча украинских военных погибла», — сказал Зеленский.
Он добавил, что не может назвать количество раненых и пропавших без вести.
Наблюдатели полагают, что Зеленский серьезно занизил потери ВСУ за два года СВО.
«Цифра занижена минимум в 10 раз» — написал в Telegram-канале телеведущий Владимир Соловьев.
«Может он имеет в виду, что остальные погибшие в рядах ВСУ были практически гражданскими?» — задается вопросом украинский блогер Анатолий Шарий.
Минувшим летом в Минобороны России заявили, что только за июнь-июль 2024 года ВСУ потеряли свыше 43 тысяч военнослужащих.
В западных СМИ высказываются версии, что потери могут доходить до сотен тысяч. В частности, бывший советник министра обороны США Дуглас Макгрегор заявил, что потери ВСУ составляют по меньшей мере 300 000 — 350 000 убитыми.
Потери ВС РФ министр обороны Сергей Шойгу в последний раз озвучивал осенью 2022 года. Тогда он заявил, что погибли 5 937 военнослужащих.