Зеленский утверждает, что потери ВСУ составили 31 тыс. человек

По утверждению Зеленского, с начала военной операции России на Украине погибла 31 тысяча украинских военных. Об этом он сказал на пресс-конференции в Киеве, сообщает ТАСС.

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«31 тысяча украинских военных погибла», — сказал Зеленский.

Он добавил, что не может назвать количество раненых и пропавших без вести.

Наблюдатели полагают, что Зеленский серьезно занизил потери ВСУ за два года СВО.

«Цифра занижена минимум в 10 раз» — написал в Telegram-канале телеведущий Владимир Соловьев.

«Может он имеет в виду, что остальные погибшие в рядах ВСУ были практически гражданскими?» — задается вопросом украинский блогер Анатолий Шарий.

Минувшим летом в Минобороны России заявили, что только за июнь-июль 2024 года ВСУ потеряли свыше 43 тысяч военнослужащих.

В западных СМИ высказываются версии, что потери могут доходить до сотен тысяч. В частности, бывший советник министра обороны США Дуглас Макгрегор заявил, что потери ВСУ составляют по меньшей мере 300 000 — 350 000 убитыми.