Западные страны после распада СССР в 1991 году и войны в Персидском заливе, где армия США показала свою мощь, утратили понимание намерений России. Об этом бывший начальник Генштаба Войска Польского генерал Раймунд Анджейчак рассказал в интервью изданию Wirtualna Polska.

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Генерал рассказал, что после 1991 года и вступления в эпоху глобализации, которая работала на США, ничто, как казалось, не угрожает Западу, он призвал оценивать с перспективы как минимум десятилетней давности, начиная с 2008 года, когда Россия, по заявлениям польского генерала, не получила должного отпора.

«Россия выпала из поля зрения. Даже, наверное, на мгновение нам показалось, что русские в одном клубе», — заявил Анджейчак.

Генерал отметил, что трудно говорить о том, как долго продержится Украина, в долгосрочной перспективе, отметив, что политическая борьба в Соединенных Штатах Америки является всеобъемлющей или по крайней мере более важной, чем разрешение войны на Украине.