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Анонсированы новые атаки ВСУ на Крымский мост

Руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) анонсировал новые атаки Вооруженных сил (ВСУ) на Крымский мост. Об этом он заявил в своем Telegram.

Анонсированы новые атаки ВСУ на Крымский мост
© Lenta.ru

В опубликованном видеообращении глава ГУР объявил о «новых сюрпризах» и отсоветовал гражданскому населению передвигаться по Крымскому мосту.

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«Для успешной обороны и контрнаступления мы должны контролировать акваторию Черного моря и присутствовать на полуострове Крыма», — рассказал Буданов.

Ранее глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк также пообещал «новые сюрпризы» и пригрозил взрывом Крымского моста. Он напомнил, что объект подвергся уже двум терактам — в октябре 2022 года и в июле 2023-го. Малюк в том числе рассказал, как СБУ подрывала мост с помощью морских беспилотников Sea Baby, которые управлялись дистанционно из Киева. По его словам, «мост обречен».

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