NYT узнал о создании 12 секретных военных баз ЦРУ на Украине

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США создало 12 секретных военных баз на территории Украины, а также снабжает данными для ракетных ударов Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом пишет The New York Times (NYT).

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Как пишет издание, с 2014 года ЦРУ помогло Службе безопасности Украины (СБУ) и Главному управлению разведки (ГУР) создать 12 секретных военных баз у границ России. После начала специальной военной операции (СВО) американская разведка также помогла создать два объекта по перехвату переговоров российских военных.

«Разведывательное партнерство между Вашингтоном и Киевом является стержнем. ЦРУ и другие американские спецслужбы предоставляют разведданные для целенаправленных ракетных ударов, отслеживают передвижения российских войск и помогают поддерживать шпионские сети», — отмечают журналисты.

Издание утверждает, что объекты почти полностью построены и частично оснащены за счет средств ЦРУ.