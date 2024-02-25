Колонны ВС РФ и ВСУ встретились на дороге и не тронули друг друга

Опубликовано видео с камеры наружного наблюдения, хорошо иллюстрирующее обстановку, царившую в Херсонской области в первый день СВО.

Видео снято камерой на трассе, ведущей к Каховской ГЭС. В 10:55 по местному времени по дороге на север пролетает колонна грузовиков ВСУ с гаубицами "Мста-Б" на прицепе. Через пять минут за ней идет головная колонна российских сил: полдюжины бронетранспортеров с Z на бортах, грузовик с установленной в кузове зенитной спаркой ЗСУ-23-2, танк. Им навстречу, в сторону Крыма движется несколько машин ВСУ: экскаватор на базе КрАЗ, ЗиЛ-131 с тентованным кузовом.

В 11:08 ситуация повторяется: навстречу идущей на север большой колонне российских военных грузовиков и бронетехники движется КраЗ ВСУ в камуфляже, с металлическим кунгом и крытым прицепом.