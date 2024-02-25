Сырский: ВСУ оставили Авдеевку из-за недостатка снарядов
Украина была вынуждена оставить Авдеевку по ряду причин, пояснил новый главком ВСУ Александр Сырский. Он добавил, что главная из них — недостаток снарядов, пишет Ura.ru.
Военачальник пояснил, что тщательно расследовал ситуацию в Авдеевке, провел беседы с командующими группировками войск.
«Украина проиграла битву за Авдеевку по ряду причин, но самая главная из них заключается в том, что у нас просто нет огневой мощи, необходимой для стабилизации поля боя, как это было в прошлом», — отметил Сырский.
Главком заметил, что после Авдеевки ВСУ приняли срочные меры для улучшения боеспособности, устойчивости и управления подразделениями.
Ранее подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис предположил, что украинские солдаты и офицеры перестали доверять Сырскому после поспешной сдачи Авдеевки.