$92.75+0.31100.44+0.55
Войти в почту

Сырский: ВСУ оставили Авдеевку из-за недостатка снарядов

Украина была вынуждена оставить Авдеевку по ряду причин, пояснил новый главком ВСУ Александр Сырский. Он добавил, что главная из них — недостаток снарядов, пишет Ura.ru.

Военачальник пояснил, что тщательно расследовал ситуацию в Авдеевке, провел беседы с командующими группировками войск.

«Украина проиграла битву за Авдеевку по ряду причин, но самая главная из них заключается в том, что у нас просто нет огневой мощи, необходимой для стабилизации поля боя, как это было в прошлом», — отметил Сырский.

Главком заметил, что после Авдеевки ВСУ приняли срочные меры для улучшения боеспособности, устойчивости и управления подразделениями.

Город-призрак: как сейчас выглядит Авдеевка

Ранее подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис предположил, что украинские солдаты и офицеры перестали доверять Сырскому после поспешной сдачи Авдеевки.

Военные новости
Видео
Александр Сырский
Дэниел Дэвис
Украина
Главные новости
Больше новостей
Рамблер: главные новости