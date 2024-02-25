Мобилизация: последние новости на сегодня 25 февраля 2024 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 25 февраля 2024, в материале «Рамблера».

Раскрыт уровень поддержки СВО россиянами

Уровень поддержки решения Москвы о проведении специальной военной операции на территории Украины достиг 68%. Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Как говорится в сообщении, после начала военного конфликта 65% респондентов поддержали решение о начале боевых действий, год спустя этот показатель достиг 68% и остался таким в 2024 году.

Большинство россиян уверены, что операция проходит скорее успешно, доля таких респондентов за год возросла на 6 процентных пунктов.

Шойгу посетил зону СВО и заслушал доклады военных

Зону специальной операции посетил министр обороны России Сергей Шойгу и там же заслушал доклады военных группировки «Центр» о характере действий противника. Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на Telegram-канал Министерства обороны РФ.

Командующий группировкой генерал-полковник Андрей Мордвичев доложил, что в ходе операции по взятию Авдеевки армия Украины была отброшена с занимаемых позиций более чем на десять километров. Российские войска продолжают наступление на своих направлениях.

Начштаба группировки войск «Центр» наградил бойцов, отличившихся при освобождении Авдеевки

Награды солдатам, которые отличились при взятии Авдеевки, вручил начальник штаба группировки войск «Центр» генерал-лейтенант Денис Лямин. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Министерство обороны РФ.