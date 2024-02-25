На Украине заявили о взрывах в подконтрольных Киеву районах Запорожской области

В настоящее время в подконтрольных Киеву районах Запорожской области объявлена воздушная тревога. 24 февраля в окрестностях города Николаев, расположенного на юге Украины, прогремел взрыв. Об этом доложил городской голова Александр Сенкевич, чьи слова приводит местная газета "Общественное" в своем Telegram-канале. Чуть ранее украинское министерство цифровой трансформации сообщило, что зона воздушной тревоги распространилась на шесть регионов Украины, сирены слышны в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Харьковской и Черкасской областях республики. В свою очередь, российские регионы постоянно страдают от обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ). 23 февраля украинские войска обстреляли город Горловка в ДНР.