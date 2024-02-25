DPA: Бербок в Одессе отправилась в укрытие из-за воздушной тревоги

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок во время посещения Одессы была вынуждена почти 20 минут провести в укрытии из-за звучащего сигнала воздушной тревоги. Об этом сообщило агентство DPA. В сообщении уточнили, воздушную тревогу объявили в 22:48.

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Глава внешнеполитического ведомства вместе с членами делегации отправились в укрытие при отеле. В 23:07 сирены замолчали. Накануне стало известно, что в Одессу Бербок прибыла и ее украинским коллегой Дмитрием Кулебой. Предварительно о планах посещения ими города ничего не сообщалось из соображений безопасности.