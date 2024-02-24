Эсминец США сбил ракету хуситов в Аденском проливе

В Пентагоне заявили, что эсминец сбил ракету хуситов в Аденском проливе
Американский эсминец USS Mason сбил ракету хуситов в Аденском проливе. Об этом сообщило Центральное командование Пентагона.
«USS Mason вечером 24 февраля по местному времени сбил одну противокорабельную ракету, запущенную из контролируемого хуситами района Йемена», — приводит РИА Новости заявление.
Американские военные предположили, что целью удара мог стать нефтехимический танкер Torm Thor.
Ранее стало известно, что военные США 23 февраля уничтожили в Йемене семь противокорабельных крылатых ракет хуситов.