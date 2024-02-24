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В Пентагоне заявили, что эсминец сбил ракету хуситов в Аденском проливе

Американский эсминец USS Mason сбил ракету хуситов в Аденском проливе. Об этом сообщило Центральное командование Пентагона.

Эсминец США сбил ракету хуситов в Аденском проливе
© RT на русском

«USS Mason вечером 24 февраля по местному времени сбил одну противокорабельную ракету, запущенную из контролируемого хуситами района Йемена», — приводит РИА Новости заявление.

Американские военные предположили, что целью удара мог стать нефтехимический танкер Torm Thor.

Ранее стало известно, что военные США 23 февраля уничтожили в Йемене семь противокорабельных крылатых ракет хуситов.

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