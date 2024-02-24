Буданов* похвалил начальника российского Генштаба

Начальник Генштаба России Валерий Герасимов является одним из немногих российских генералов, кто представляет себе происходящее на поле боя и может заставить других генералов работать. Об этом в интервью британскому изданию The Telegraph заявил руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов (*внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

По его словам, у Герасимова есть несколько личных качеств, заслуживающих похвалы, одно из которых — стратегическая выдержка. Буданов отметил, что глава российского Генштаба не раз стоял в шаге от увольнения, но находил выход из ситуации.

«Я могу констатировать, что среди российского генералитета сегодня мы не видим ему замены», — заключил глава ГУР.

Ранее о качествах Герасимова высоко отзывался бывший главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный. Он говорил, что считал российского военачальника умнейшим человеком и хранил собрание его сочинений.