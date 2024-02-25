Азербайджан обвинил Армению в обстреле позиций армии

Министерство обороны Азербайджана обвинило Вооруженные силы Армении в обстреле азербайджанских позиций в направлении Нахичеванской автономной республики. Об этом сообщается на сайте ведомства.

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«24 февраля подразделения Вооруженных сил Армении открыли огонь по позициям азербайджанской армии в направлении населенного пункта Хайдарабад», — заявили в Минобороны.

Там уточнили, что обстрел велся в сторону Садаракского района с позиций, расположенных вблизи Араздеяна.