Отмечается, что в 2022 году 65% опрошенных россиян поддержали проведение СВО, в 2023 году показатель составил 68%, он остается таким же в 2024 году.

До этого российский президент Владимир Путин рассказал, что РФ не начинала военную операцию по защите Донбасса раньше, так как ошибочно полагала, что партнеры будут соблюдать Минские соглашения. По его словам, Москва поняла «истинное положение дел» лишь когда экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель и бывший президент Франции Франсуа Олланд признали, что Украина отказывается выполнять договоренности.