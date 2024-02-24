Силы ПВО России сбили два украинских самолета МиГ-29

Силы противовоздушной обороны ВС РФ за сутки сбили два самолета МиГ-29 ВСУ. Истребители были уничтожены в районах населенных пунктов Ясеновое и Селидово, уточнили в Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что расчеты ПВО перехватили за сутки два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и управляемую авиационную бомбу JDAM.

Кроме того, в ДНР, Запорожье, в Херсонской области были уничтожены 92 украинских беспилотных летательных аппарата различных типов.

В ведомстве пояснили, что за сутки противник на Купянском, Донецком, Авдеевском, Южно-Донецком, Херсонском направлениях утратил свыше 1 тыс. наемников, солдат и офицеров, 5 танков, 14 боевых бронированных машин, 41 автомобиль.