Армия Израиля заявила об уничтожении в секторе Газа 40 боевиков за сутки

"В западной части Хан-Юниса войска Армии обороны Израиля уничтожили ряд террористов, применяя танки и снайперский огонь, в том числе двое вооруженных террористов были убиты во время контактного боя. Помимо этого, в ходе целенаправленного рейда по террористической инфраструктуре в этом районе войска Армии обороны Израиля обнаружили запчасти к оружию, а также гранаты, боеприпасы и дополнительное военное снаряжение", - говорится в армейской сводке.