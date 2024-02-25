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Зеленский утверждает, что потери ВСУ составили 31 тыс. человек

Потери украинских войск с февраля 2022 года составили 31 тыс. человек. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский утверждает, что потери ВСУ составили 31 тыс. человек
© ТАСС/Zuma

"31 тыс. украинских военных погибли", - сказал Зеленский на пресс-конференции в Киеве.

Он добавил, что не может назвать потери ранеными и пропавшими без вести.

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Власти Украины стараются не оглашать данные о потерях своих вооруженных сил. При этом в западных СМИ высказываются версии, что потери могут доходить до сотен тысяч. В частности, бывший советник министра обороны в администрации экс-президента США Дональда Трампа полковник в отставке Дуглас Макгрегор говорил в интервью YouTube-каналу Jeremy Ryan Slate, что потери ВСУ составляют по меньшей мере от 300 тыс. до 350 тыс. убитыми.

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