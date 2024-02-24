Мобилизация: последние новости на сегодня 24 февраля 2024 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 24 февраля 2024, в материале «Рамблера».

Атаку ДРГ отразил участник СВО с позывным «Грек» из Новосибирской области

За отражение атаки ДРГ Вооруженных сил Украины и оказание медицинской помощи военнослужащий с позывным Грек из Кочковского района Новосибирской области награжден медалью «За отвагу» и медалью «За воинскую доблесть» II степени за уничтожение опорного пункта живой силы противника, а также медалью Жукова — за ведение разведывательного мероприятия и корректировку артиллерии, сообщает vn.ru.

Боец родился в селе Решёты. Прожил там до 7 лет, затем по воле судьбы попал в интернат, где отучился 9 лет.

Там же он познакомился с будущей женой. Далее была студенческая жизнь в Купинском аграрном лицее и освоение профессии строитель-сварщик.

За все время пребывания в зоне СВО военнослужащему вручили три медали.

В фонде "Защитники Отечества" сообщили о помощи в реабилитации 1,8 тыс. ветеранов СВО

Фонд поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» помог 1,8 тыс. ветеранов СВО получить современные протезы и технические средства реабилитации, сообщает ТАСС со ссылкой на председателя фонда Анну Цивилеву.

По ее словам, в Донбассе и Новороссии разработан проект по обеспечению ветеранов спецоперации, получивших инвалидность, высокофункциональными протезами для занятий адаптивной физической культурой и спортом.

В первом квартале текущего года протезирование пройдут 60 человек.

Сергей Осипов из Куйбышева рассказал о подвиге на СВО по Первому каналу

В День защитника Отечества участник спецоперации из Новосибирской области Сергей Осипов стал участником передачи «Доброе утро» на Первом канале, сообщает vn.ru.

Сергей учился в кадетском классе школы №4. Мечтал стать военным. Он заключил контракт на военную службу еще до начала СВО. Работал в Калининграде.

Оттуда Сергея с началом специальной военной операции направили в зону боевых действий. Сейчас новосибирец служит стрелком штурмового взвода.