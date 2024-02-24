Bloomberg: раскол в Европе нарастает из-за Украины

Необходимость стран Запада поддерживать Украину приводит к расколу внутри Европы. Некоторые страны, такие как Франция и Германия считают, что нужно акцентировать внимание на собственную безопасность. Восточные страны же недовольны тем, что Европа в целом не исполняет свои обязательства по поддержке Украины, апеллируя к угрозе со стороны России. Об этом сообщает Bloomberg, подчеркивая внутренние споры стран евросоюза.

«Спор о том, как пополнить критически низкие запасы артиллерийских снарядов на Украине и где эти запасы следует закупать провоцирует глубокий раскол. Восточная Европа обвиняет Запад в неспособности его слушать. Чиновники отмечают, что Запад в целом не понимает срочности, с которой необходимо поставлять Украине оружие», — передают журналисты Bloomberg, ссылаясь на заявления европейских чиновников.

Один из чиновников из Чехии подчеркнул, что если Европа не увеличит поставки оружия Киеву и станет понятно, что Россия побеждает, их страна задумается о том, чтобы не закупать оружие у той же Франции и Великобритании, которые выступают против помощи Украине. В Европе также начали высказывать недовольство действиям НАТО в целом. Некоторые чиновники, такие как представитель МИД Латвии Габриэлюс Ландсбергис отмечают, что Европа имеет возможность перенаправить все свое производство на поддержку Украины, но не делает этого. Он предложил закупать вооружение за пределами европейского блока, если нет возможности производить его самостоятельно.