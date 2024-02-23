Украинские войска обстреляли районы Донецка из артиллерии калибра НАТО
Украинские войска выпустили девять снарядов натовского калибра 155 миллиметров по ряду районов Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Обстрелы были зафиксированы в 18:00, 18:35 и 21:35 мск, стрельба велась из населенных пунктов Кураховка, Желанное Первое и Карловка. ВСУ целились по Петровскому, Кировскому и Куйбышевскому районам Донецка, передает РИА «Новости».
Отмечается, что артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО, в частности такими снарядами стреляют американские дальнобойные гаубицы M777, немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR.