На Украине начнут собирать чешские винтовки CZ BREN 2

Представители холдинговой компании Colt CZ Group, предприятия Česká zbrojovka и компании «Укроборонпром» подписали соглашение о сборке винтовок CZ BREN 2 на Украине. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.

Представители Colt CZ Group пояснили, что цель проекта заключается в оснащении ВСУ «проверенным, качественным» огнестрельным оружием стандарта НАТО.

«Для нас большая честь иметь возможность поддержать усилия Украины по внедрению вооружений по стандартам НАТО и увеличению возможностей ее оборонной промышленности», — рассказал гендиректор завода Česká zbrojovka Ян Зайиц.

Напомним, что чешская холдинговая компания Colt CZ Group — один из крупнейших производителей стрелкового оружия и боеприпасов для вооруженных сил, личной защиты, охоты, спортивной стрельбы и других коммерческих целей.

Продукция представлена на мировом рынке под брендами Colt, CZ (Česká zbrojovka), Colt Canada, CZ-USA, Dan Wesson, Spuhr, swissAA и 4M Systems.