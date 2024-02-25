В российском регионе сработала система оповещения о ракетной опасности

В Курской области сработала система оповещения о ракетной опасности, об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в Telegram -канале.

Старовойт также дал рекомендации населению на случай ракетных ударов. По его словам, при нахождении дома необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами, например, в коридоре, ванной или кладовой. На улице следует зайти в ближайшее здание, подземный переход или паркинг.