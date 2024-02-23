Датский премьер уточнила сроки поставок F-16 на Украину
Метте Фредериксен заявила, что Киев весной получит первую партию истребителей.
«Мы очень настойчиво работаем в этом аспекте, и надеюсь, что нам удастся в ближайшее время до лета увидеть F-16 в воздушном пространстве Украины», — сказала глава датского правительства на пресс-конференции с Владимиром Зеленским.
По её словам, задержка с поставкой истребителей связана с техническими причинами, так как для их обслуживания требуется инфраструктура.
Сегодня во Львове Украина и Дания подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности на десять лет.
Накануне министр обороны королевства Троэльс Лунд Поульсен заявил, что Киев получит F-16 предстоящим летом.