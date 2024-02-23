Обманувшего российских военнослужащих в начале специальной военной операции (СВО) бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрия Коваля ликвидировали в районе села Красное в Донецкой народной республике (ДНР), сообщил у своем Руслан Татаринов .

Журналист пояснил, что Коваль обманул военнослужащих Вооруженных сил (ВС) России под Киевом, сказав им, что якобы едет в Гостомель за сыном.

Ранее стало известно, что на парковке в испанском городе ликвидировали российского перебежчика Максима Кузьминова, перегнавшего военный вертолет Ми-8 на Украину. При этом МВД Испании не подтвердило личность Кузьминова, в этом деле нашли слишком много неувязок.