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Обманувшего российских военнослужащих бойца ВСУ ликвидировали в ДНР

Обманувшего российских военнослужащих в начале специальной военной операции (СВО) бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрия Коваля ликвидировали в районе села Красное в Донецкой народной республике (ДНР), сообщил у своем Руслан Татаринов.

Обманувшего российских военнослужащих бойца ВСУ ликвидировали в ДНР
© Lenta.ru

Журналист пояснил, что Коваль обманул военнослужащих Вооруженных сил (ВС) России под Киевом, сказав им, что якобы едет в Гостомель за сыном.

«На самом деле, проехав в аэропорт, наводил удары по [самолету Ан-225] "Мрии"», — уточнил Татаринов.

Ранее стало известно, что на парковке в испанском городе ликвидировали российского перебежчика Максима Кузьминова, перегнавшего военный вертолет Ми-8 на Украину. При этом МВД Испании не подтвердило личность Кузьминова, в этом деле нашли слишком много неувязок.

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