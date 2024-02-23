Военкоры заявили о штурме Красногоровки в ДНР

Армия России начала штурм Красногоровки в ДНР. Об этом сообщает telegram-канал «Военная хроника» со ссылкой на источники. Военкор Борис Рожин заявил, что взятие населенного пункта позволит сократить обстрелы Донецка.

«ВС РФ ворвались в Красногоровку, которая находится в 3,5 километров к северу от Марьинки. По предварительным данным, первые подразделения зашли на южные окраины города, в данный момент идет бой», — сообщает «Военная хроника».

До этого военкор Семен Пегов рассказал, что ВС РФ активизировали обстрелы Красногоровки. Населенный пункт находится рядом с Победой, которую российские бойцы освободили на днях.

Рожин в своем telegram-канале поделился, что взятие под контроль Красногоровки облегчит жизнь горожанам Донецка. Из населенного пункта велись обстрелы города. Военкор также отметил, что армия Украины в течение последних лет существенно нарастила оборону Красногоровки.