Вооруженные силы Украины (ВСУ) не могут вступать в бой с российской армией из-за нехватки боеприпасов, признали опрошенные изданием The Telegraph украинские солдаты.

«Нет смысла идти в бой, если у нас нет достаточного количества боеприпасов. Дело не в том, что мы потеряли дух. Просто у нас нет средств для борьбы», — заявил боец ВСУ.

По его словам, если эта ситуация будет продолжаться еще несколько лет, то это «обернется катастрофой: у нас либо кончатся люди, либо все просто уедут из страны».

Украинские военные пожаловались, что вынуждены уходить с выгодных для них позиций, откуда они могли бы осуществлять обстрелы, и решать, «какую следующую деревню мы отдадим русским».

Ранее издание Welt сообщило, что ВСУ вынуждены оставлять территории из-за критической нехватки боеприпасов. Отчаянный шаг украинских военных вызвал испуг и панику в Германии.