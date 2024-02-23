Названо новое оружие, которым ВСУ могут попытаться атаковать Крым в 2024-м

Военный эксперт Василий Дандыкин предположил в разговоре с NEWS.ru, что ВСУ попытаются атаковать Крым, в частности Севастополь, в рамках анонсированного президентом Украины Владимиром Зеленским нового наступления, но в Черном море. Он не исключил, что Киев предпримет очередные атаки в мае-июне 2024-го морскими БПЛА, а также крылатыми ракетами Storm Shadow или Taurus.

Не исключу, что в Черном море ВСУ попытаются применить морские дроны или испытать модернизированные. Плюс не исключу, что Германия все-таки передаст Киеву дальнобойные ракеты Taurus — до 500–600 км радиус. Скорее всего, попытаются нанести удар по Севастополю, по объектам в Крыму. Дроны у них есть, Storm Shadow, Scalp, «Нептун» и прочие ракеты есть, не исключу, переделанные С-200. Украина ждет F-16, — добавил Дандыкин.

Ранее научный сотрудник Института изучения России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук Чжан Хун высказал мнение, что ВСУ вряд ли пойдут в новое наступление после потери Авдеевки. По его словам, в украинской армии «патовая ситуация», в то время как российские войска вполне способны уничтожить оставшиеся в Донбассе украинские подразделения.