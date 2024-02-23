Под Авдеевкой замечен еще один Abrams
Опубликовано видео американского танка Abrams африканской модификации M1A1SA.
Танки M1A1SA были изготовлены для Марокко, индекс SA означает "специальная броня" - на этих машинах впервые применили композитную броню "Чобхем".
Боевую машину сняли где-то в окрестностях Авдеевки, пишет канал Повернутые на Z войне - но, опять же, вдали от поля боя. Abrams начинает походить на неуловимого Джо из анекдота - гарцует там и сям, не вступая в боестолкновения.
С точки зрения сохранности техники это, конечно, самая разумная тактика. Стоит американским танкам появиться в зоне досягаемости российских средств поражения, как в них полетит все, что окажется под рукой. Abrams на линии фронта заждались.
Пока же нашим бронебойщикам приходится довольствоваться суррогатами - там же, у Авдеевки уничтожили штурмовую машины разминирования M1150 Assault Breacher Vehicle на базе Abrams.