Под Авдеевкой замечен еще один Abrams

Опубликовано видео американского танка Abrams африканской модификации M1A1SA.

Танки M1A1SA были изготовлены для Марокко, индекс SA означает "специальная броня" - на этих машинах впервые применили композитную броню "Чобхем".

Боевую машину сняли где-то в окрестностях Авдеевки, пишет канал Повернутые на Z войне - но, опять же, вдали от поля боя. Abrams начинает походить на неуловимого Джо из анекдота - гарцует там и сям, не вступая в боестолкновения.

С точки зрения сохранности техники это, конечно, самая разумная тактика. Стоит американским танкам появиться в зоне досягаемости российских средств поражения, как в них полетит все, что окажется под рукой. Abrams на линии фронта заждались.