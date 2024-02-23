В Австралии выразили уверенность в победе России в СВО

Провал украинского наступления, а также освобождение Артемовска и Авдеевки указывают на слабость Вооруженных сил Украины (ВСУ) и возрастающее давление российских войск. Об этом заявил австралийский эксперт в области международной политики Тони Кевин, передает ТАСС.

«Можно с уверенностью утверждать, что Россия уже победила в военной операции на Украине», — заявил Кевин.

По его мнению, Киев очень ослаб, экономика, энергетика и транспортная инфраструктура страны почти разрушены, да и само государство деморализовано. Запад, отмечает эксперт, уже не способен сохранять прежние объемы финансовой и военной помощи. Вооруженные силы Украины были фактически разгромлены и блокированы российскими войсками, добавил Кевин.

«И хотя сейчас линия фронта выглядит довольно стабильной, но очевидно, что Россия неуклонно продвигается вперед», — отметил эксперт.