Профессор Миршаймер: Россия возьмёт под контроль ещё больше территорий
Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер высказал мнение, что российская армия возьмёт под контроль ещё больше территорий перед мирными переговорами с Украиной.
По его мнению, реальные боевые действия не будут длиться до 2025 года.
«Русские возьмут под контроль ещё больше территории, чем контролируют сейчас, и наступит перемирие», — отметил Миршаймер в интервью Global Times.
Он добавил, что в случае мирного урегулирования конфликта западные страны не перестанут провоцировать Россию.
Ранее премьер Нидерландов Марк Рютте заявил, что НАТО неизбежно придётся пойти на переговоры с Россией.