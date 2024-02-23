Профессор Миршаймер: Россия возьмёт под контроль ещё больше территорий

Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер высказал мнение, что российская армия возьмёт под контроль ещё больше территорий перед мирными переговорами с Украиной.

По его мнению, реальные боевые действия не будут длиться до 2025 года.

«Русские возьмут под контроль ещё больше территории, чем контролируют сейчас, и наступит перемирие», — отметил Миршаймер в интервью Global Times.

Он добавил, что в случае мирного урегулирования конфликта западные страны не перестанут провоцировать Россию.