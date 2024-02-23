СМИ подсчитали средний размер армии в мире

Средний размер армии в мире составляет 148 тысяч человек. Об этом в пятницу, 23 февраля, пишет РИА Новости.

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Крупнейшая армия мира численностью превосходит самую маленькую в более чем восемь тысяч раз. Военный призыв действует в 69 странах мира, а средний срок службы составляет примерно полтора года, передает агентство.

Численность военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации по контракту планируется увеличить до 745 тысяч человек до конца 2024 года. Об этом сообщил глава Министерства обороны России Сергей Шойгу.

Ранее глава оборонного ведомства сообщил, что в 2023 году в российскую армию набрали 490 тысяч военнослужащих по контракту и добровольцев. По его словам, на ежедневной основе порядка полутора тысяч человек подают заявление о приеме на военную службу.