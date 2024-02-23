Мобилизация: последние новости на сегодня 23 февраля 2024 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 23 февраля 2024, в материале «Рамблера».

Отличившиеся в ходе СВО военные инженерных войск получили боевые награды

Боевыми наградами проявивших себя в ходе выполнения боевых задач специальной военной операции военнослужащих инженерных войск наградил начальник инженерных войск Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Юрий Ставицкий, заодно поздравив с Днем защитника Отечества. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Министерство обороны РФ.

Солдатам вручили следующие награды: ордена Мужества, знаки отличия Георгиевский крест четвертой степени, медали «За отвагу», «За храбрость», Жукова, Суворова, «За спасение погибавших».

Некоторые из военных инженеров были удостоены сразу нескольких государственных и ведомственных наград.

Врио главы Кургана Аргышева встретилась с семьями бойцов СВО

С бойцами специальной военной операции и их семьями встретилась временно исполняющая обязанности главы Кургана Анастасия Аргышева. Также на встрече присутствовала управляющая делами мэрии Елена Суржук. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на Telegram-канал мэрии.

«Были обсуждены вопросы, волнующие военнослужащих и их близких», — говорится в сообщении.

Аргышева обсудила с бойцами отправку гуманитарной помощи и поддержку семей. Военнослужащие в ответ рассказали о себе и задачах, которые выполняют на фронте.

Путин заявил, что РФ сделает все, чтобы бойцы СВО смогли выполнить поставленные задачи

Всемерно помогать военнослужащим, участвующим в специальной военной операции, чтобы те могли выполнить поставленные перед ними задачи, пообещал президент РФ Владимир Путин видеообращении по случаю Дня защитника Отечества. Об этом пишет ТАСС.