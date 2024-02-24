СМИ: Россия выигрывает у Украины на тактическом уровне

Россия одерживает верх в украинском конфликте на тактическом уровне. Об этом пишет издание El Pais.

«На тактическом уровне Россия выигрывает конфликт на Украине», — говорится в материале.

Отмечается что Москва успешно освоила новые территории. Россия извлекла уроки из прошлого и улучшила координацию между различными армиями, а ее единое командование функционирует гораздо более эффективно, чем в начале конфликта.