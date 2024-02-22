МО РФ сообщило о сброшенной израильской бомбе на жилой дом в Дамаске

"21 февраля с 9:31 до 9:36 тактическим истребителем F-16 ВВС Израиля со стороны Голанских высот без захода в воздушное пространство Сирии нанесен удар управляемой авиабомбой по жилому дому в районе Кафр-Суса города Дамаск. Нанесен ущерб гражданской инфраструктуре, погибли три человека, включая одну женщину", - сказал Кулить.