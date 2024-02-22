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Хуситы атаковали американский эсминец

Боевики йеменского движения «Ансар Алла» (хуситы) произвели атаки на коммерческое судно Islander в Аденском заливе, а также на американский эсминец в Красном море. Об этом пишет Telegram-канал Almasirah English.

Хуситы атаковали американский эсминец
© Wikipedia

По данным канала, удар по торговому судну был нанесен с помощью нескольких противокорабельных ракет. После удара корабль загорелся. Данных о погибших и пострадавших нет.

Атака на эсминец ВМФ США, пояснили журналисты, была произведена с помощью нескольких беспилотников.

Напомним, что боевики движения начали атаковать торговые и военные суда западных стран после ввода подразделений ЦАХАЛ в сектор Газа. Лидеры «Ансар Алла» отметили, что атаки будут продолжаться до тех пор, пока Армия обороны Израиля не будет выведена из анклава.

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Военные эксперты отмечают, что в последнее время атаки боевиков движения стали более масштабными и частыми. По их мнению, это связано с действиями США в регионе, ударами со стороны Соединенных Штатов и Великобритании по объектам военной и гражданской инфраструктуры Йемена.

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